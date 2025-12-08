Polizei Münster

POL-MS: Betrunken über rote Ampel gefahren - Polizei stoppt 27-Jährigen

Münster (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.12., 01:07 Uhr) sind Polizisten auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam geworden, da dieser auf der Steinfurter Straße in Höhe der Wilhelmstraße einen Kreuzungsbereich bei Rotlicht für Fußgänger und Radfahrer überquerte. Vor der Überprüfung wies der Fahrzeugführer bereits eine unsichere Fahrweise auf.

Der Fahrer stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von über 1,4 Promille ergab. Ein Arzt entnahm dem 27-Jährigen auf der Wache eine Blutprobe. Den 27-Jährigen mit deutscher und rumänischer Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

