Polizei Münster

POL-MS: 84-Jährige erkennt Betrugsmasche - Polizei warnt vor "Falschen Polizisten"

Münster (ots)

Bislang unbekannte Betrüger befragten am Montagabend (08.12., 21:00 Uhr), über einen Zeitraum von drei Stunden, eine 84-Jährige nach ihren Wertsachen und Bargeld.

Während des Tatzeitraums riefen die zwei Betrüger die Münsteranerin mehrfach an. Einer der Täter identifizierte sich als Polizeibeamter "Ackermann" und warnte die Betroffene vor einem Überfall in ihrer Nähe, bei dem auch ihre Adresse aufgefunden worden sei. Anschließend befragten die Betrüger sie nach Bargeld und Wertsachen in ihrem Haus und wiesen sie an, mit niemandem über die Anrufe zu sprechen.

Nachdem einer der Betrüger Rücksprache mit seinen "Kollegen" halten wollte, kam es zu einer Gesprächspause. Die 84-Jährige wurde dadurch misstrauisch und alarmierte die Polizei.

Durch das Misstrauen kam es zu keiner Übergabe von Geld oder Wertsachen.

Die Polizei rät: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe von unbekannten Telefonnummern erhalten. Übergeben Sie kein Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Die echte Polizei wird Sie dazu niemals auffordern! Wählen Sie im Zweifel die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell