POL-MS: Gievenbeck: Schwere Körperverletzung und Gebrauch einer Schreckschusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Leicht verletzt wurde ein 51-Jähriger am Sonntagabend (07.12., 20:25 Uhr) bei einer Auseinandersetzung auf der Straße Zur Dornhiege.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 18-Jähriger gegen einen Zigarettenautomaten am Straßenrand getreten. Der 51-Jährige forderte den Mann auf, das zu unterlassen. In der folgenden Auseinandersetzung zog der 18-Jährige eine Schreckschusswaffe und schoss zweimal in Richtung des Kopfes des 51-Jährigen. Der konnte den 18-jährigen Münsteraner trotzdem überwältigen und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Durch den Einsatz der Schreckschusswaffe erlitt der Mann leichte Verletzungen.

Die Einsatzkräfte nahmen den 18-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

