Polizei Münster

POL-MS: Unfall beim Ausparken mit 1,1 Promille - 30-Jähriger unter Alkoholeinfluss

Münster (ots)

Am Montagmittag (08.12., 12:40 Uhr) kam es an der Piusallee zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, wobei ein 30-Jähriger alkoholisiert fuhr.

Ersten Kenntnissen zufolge parkte der 30-jährige Pkw-Fahrer aus einer Parklücke an der Piusallee aus. Dabei stieß er mit dem 53-jährigen Fahrer, der entlang der Piusallee in Richtung Wolbecker Straße fuhr, zusammen.

Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten Atemalkoholgeruch beim 30-Jährigen auf. Der Fahrer stimmte einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, welcher einen Wert von über 1,1 Promille ergab. Ein Arzt entnahm ihm auf der Wache eine Blutprobe. Die Einsatzkräfte stellten den Führerschein des 30-jährigen Mannes sicher.

Den 30-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

