POL-MS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - 54-Jährige leicht verletzt
Münster (ots)
Am Dienstagmittag (10.12., 13:55 Uhr) kam es auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Radfahrerin die Weseler Straße stadtauswärts und wollte die 54-jährige vorausfahrende Radfahrerin überholen. Bei dem vermutlich unangekündigten Überholvorgang auf der linken Seite kam es zum Kontakt mit den beiden Lenkern.
Beide Radfahrerinnen stürzten zu Boden, wobei die 54-Jährige sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachte sie in ein Krankenhaus.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Pressestelle
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell