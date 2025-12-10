Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern - 54-Jährige leicht verletzt

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (10.12., 13:55 Uhr) kam es auf der Weseler Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21-jährige Radfahrerin die Weseler Straße stadtauswärts und wollte die 54-jährige vorausfahrende Radfahrerin überholen. Bei dem vermutlich unangekündigten Überholvorgang auf der linken Seite kam es zum Kontakt mit den beiden Lenkern.

Beide Radfahrerinnen stürzten zu Boden, wobei die 54-Jährige sich leicht verletzte. Rettungskräfte brachte sie in ein Krankenhaus.

