Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Roxel - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am Dienstag (09.12.) zwischen 12:30 Uhr und 18:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Große Helkamp in Roxel eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge drangen die Unbekannten über ein aufgehebeltes Fenster im Obergeschoss ein. Im Inneren durchsuchten sie die Räumlichkeiten und flohen mit Bargeld als Beute in eine unbekannte Richtung. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch machen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell