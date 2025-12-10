PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Kontrolle auf der A1 bei Lengerich - Polizei stoppt verkehrsunsicheren Lkw

Münster (ots)

Am Dienstagmorgen (09.12., 10:30 Uhr) haben Beamte der Schwerlastgruppe der Autobahnpolizei Münster auf einem Rastplatz der Autobahn 1 bei Lengerich einen 12-Tonner kontrolliert, der erhebliche Mängel hatte.

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten eine mangelnde Ladungssicherung und eine abgelaufene Sicherheitsprüfung fest. Außerdem wies das Fahrzeug eine Überladung der Vorderachse von über 11% und einen Schiefstand der ersten und zweiten Achse auf, wodurch der Lkw während der Fahrt seitlich schwankte. Weitere Mängel an der Beleuchtung, dem Aufbau und unsachgemäße Reparaturarbeiten sind zusätzlich auch aufgefallen.

Die Einsatzkräfte stuften aufgrund dieser erheblichen Mängel das Fahrzeug mit Duisburger Kennzeichen vor Ort als verkehrsunsicher ein und untersagten die Weiterfahrt.

Die Beamten leiteten gegen den 33-jährigen deutschen Fahrer und alle Beteiligten Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die Vorschriften zur Ladungssicherung und Gewichtsbeschränkungen einzuhalten, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten.

