POL-MS: Polizeieinsatz an Berufsschule - Zwei tatverdächtige Personen identifiziert und in Gewahrsam

Lotte / Münster (ots)

Am Mittwoch (10.12.) kam es an einer Berufsschule an der Westerkappelner Straße im Stadtteil Wersen der Gemeinde Lotte zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 14:00 Uhr hatte sich eine Zeugin gemeldet und angegeben, dass Schüler zwei verdächtige Männer im Bereich der Schule gesehen hätten. Die Beiden sollen maskiert gewesen sein und eine circa 30 cm lange Schusswaffe mitgeführt haben. Weitere Hinweise gingen ein, dass die Personen sich in Richtung Innenstadt entfernt haben sollten.

Um mögliche Gefahren für Personen abzuwehren rückte die Polizei mit einem Großaufgebot an und sperrte die Schule sowie umliegende Straßen weiträumig ab. Polizeikräfte sicherten weitere öffentliche Gebäude im Stadtgebiet, um Gefahren auszuschließen. Einsatzkräfte durchsuchten die Schule und das unmittelbare Umfeld. Die verdächtigen Männer wurden nicht angetroffen. Es wurden keine Personen verletzt.

Weitere Ermittlungen im Umfeld der Schule brachten die Polizei auf die Spur von zwei Männern. Dabei handelt es sich um einen 35-jährigen Deutschen aus Westerkappeln und einen 21-Jährigen Deutschen aus Lotte. Die beiden Personen sind diejenigen, die sich maskiert und mit der Waffe an der Schule aufgehalten haben. Die Beiden werden aktuell zu den Geschehnissen befragt. Die Ermittlungen zu den Umständen des Vorfalls dauern weiter an.

Während des Einsatzes stand die Polizei in engem Austausch mit der Schulleitung und der Gemeinde Lotte. Polizeikräfte betreuten zahlreiche Schüler vor Ort. Sie konnten am späten Nachmittag die Einsatzörtlichkeit verlassen und von ihren Eltern abgeholt werden. Die Polizei hatte ein Bürgertelefon eingerichtet, das bis 18:30 Uhr geschaltet war. Insbesondere besorgte Eltern meldeten sich über die Hotline und erhielten die notwendigen Informationen.

