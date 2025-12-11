Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß von Radfahrerin und Auto - Polizei sucht Zeugen für Unfall im November

Münster (ots)

Bereits Ende November (26.11., 08:15 Uhr) ist es an der Kreuzung Cheruskerring/Friesenring/Wienburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten Autofahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 25-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg am Friesenring in Richtung Cheruskerring unterwegs. Als der unbekannte Pkw-Fahrer vom Friesenring aus nach recht in die Wienburgstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Sie stürzte und zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet die unbekannte Person am Steuer des Wagens oder weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

