PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Zusammenstoß von Radfahrerin und Auto - Polizei sucht Zeugen für Unfall im November

Münster (ots)

Bereits Ende November (26.11., 08:15 Uhr) ist es an der Kreuzung Cheruskerring/Friesenring/Wienburgstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 25-jährigen Fahrradfahrerin und einem unbekannten Autofahrer gekommen. Die Polizei ist auf der Suche nach dem Autofahrer. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 25-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Fahrradweg am Friesenring in Richtung Cheruskerring unterwegs. Als der unbekannte Pkw-Fahrer vom Friesenring aus nach recht in die Wienburgstraße abbog, kam es zum Zusammenstoß mit der Radfahrerin. Sie stürzte und zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Die Polizei bittet die unbekannte Person am Steuer des Wagens oder weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 08:29

    POL-MS: Nach versuchtem Bankraub mit Messer- 32-Jähriger in Haft

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (09.12., 11:09 Uhr) hat ein 32-Jähriger unter Vorhalt eines Messers versucht, eine Bankfiliale in der Königsstraße auszurauben. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen noch in der Nähe des Tatortes fest. Nach ersten Erkenntnissen betrat der Mann mit einem langen Küchenmesser in der Hand die Bankfiliale. Er forderte von einer Mitarbeiterin Geld und zeigte ihr dabei das Messer. Diese ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 14:00

    POL-MS: Kontrolle auf der A1 bei Lengerich - Polizei stoppt verkehrsunsicheren Lkw

    Münster (ots) - Am Dienstagmorgen (09.12., 10:30 Uhr) haben Beamte der Schwerlastgruppe der Autobahnpolizei Münster auf einem Rastplatz der Autobahn 1 bei Lengerich einen 12-Tonner kontrolliert, der erhebliche Mängel hatte. Bei der Überprüfung des Fahrzeugs stellten die Beamten eine mangelnde Ladungssicherung und eine abgelaufene Sicherheitsprüfung fest. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren