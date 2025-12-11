Polizei Münster

POL-MS: Nach Brand eines Mehrfamilienhauses in Bocholt - 19-Jähriger vorläufig festgenommen

Münster / Bocholt (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Polizei Borken und der Polizei Münster

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Langenbergstraße in Bocholt am frühen Donnerstagmorgen (11.12., gegen 6 Uhr) haben Polizeibeamte einen 19-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Eine 34-jährige Frau und ihre zwei Kleinkinder (2 und 3 Jahre) waren bei dem Brand leicht verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen am Brandort ergab sich für die Ermittler der Anfangsverdacht der vorsätzlichen Brandstiftung. Durch intensive Ermittlungen nahmen Einsatzkräfte einen 19-jährigen Bocholter mit syrischer Staatsangehörigkeit vorläufig fest.

Die Ermittlungen stehen noch ganz am Anfang. Die genaue Art der Brandstiftung und die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Eine Mordkommission ist bei der Polizei Münster unter der Leitung von Kriminaloberkommissarin Katharina Maas im Einsatz.

Medienauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

