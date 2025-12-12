Polizei Münster

POL-MS: Autobahn 30 bei Ibbenbüren - Autofahrer fast doppelt so schnell unterwegs wie erlaubt

Münster / Ibbenbüren (ots)

Am frühen Donnerstag (11.12., 01:11 Uhr) ist ein Autofahrer auf der Autobahn 30 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Amsterdam gefahren.

Der Fahrer mit niederländischem Kennzeichen war mit nach Toleranzabzug 156 km/h bei erlaubten 80 km/h unterwegs, als eine mobilen Messanlage ihn im Bereich Ibbenbüren erfasste.

Der Bußgeldregelsatz für diesen Verstoß beträgt 700 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister und ein dreimonatiges Fahrverbot. Aufgrund der deutlichen Geschwindigkeitsüberschreitung in diesem Fall wird das Bußgeld möglicherweise verdoppelt.

Gerade bei Dunkelheit sind solche gefahrenen Geschwindigkeiten sehr gefährlich. Die Sicht ist eingeschränkt, Reaktionszeiten verlängern sich und unvorhersehbare Hindernisse werden später erkannt. Halten Sie sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen, um sich und andere nicht zu gefährden!

