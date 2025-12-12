Polizei Münster

POL-MS: Erster gemeinsamer Kontrolltag von Bundes- und Landespolizei im Bahnhofsumfeld - Sichtbare Präsenz für mehr Sicherheit

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.12.) haben die Polizei Münster und die Bundespolizeiinspektion Münster erstmals eine groß angelegte, abgestimmte Kontrollmaßnahme im Umfeld des Hauptbahnhofs Münster durchgeführt. Die Aktion ist ein zentraler Baustein der neuen Kooperationsvereinbarung beider Behörden und setzt ein deutliches Signal: Sicherheit und Ordnung im Bahnhofsumfeld werden gemeinsam und konsequent gestärkt. Ziel der Maßnahme war es, durch sichtbare Präsenz, Kontrollen und abgestimmtes Handeln Straftaten zu verhindern, Gefahren frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu stärken.

Integrative Zusammenarbeit - gezielte Kontrollen im Bereich der Waffen- und Messerverbotszone

Die Einsatzkräfte beider Polizeien kontrollierten über 40 Personen. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der seit Juli eingerichteten Waffen- und Messerverbotszone rund um den Bahnhof und den Bremer Platz. In diesem Bereich ist das Mitführen von Waffen und gefährlichen Gegenständen - darunter Messer, Elektroschocker oder Reizstoffsprühgeräte - untersagt.

- Bei einem 50-Jährigen fanden die Kräfte ein Schweizer Taschenmesser. - Ein 27-Jähriger führte ein Reizstoffsprühgerät mit sich.

Beide Gegenstände wurden sichergestellt - die Männer erwarten Ordnungswidrigkeitenanzeigen.

Insgesamt fertigten die Einsatzkräfte fünf Ordnungswidrigkeitenanzeigen sowie vier Strafanzeigen - unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz, Betäubungsmitteldelikten und Diebstahls.

Ein starkes Signal für mehr Sicherheit und Verantwortung

Polizeipräsidenten Alexandra Dorndorf hob besonders den engagierten Einsatz der eingesetzten Kräfte hervor: "Solche Maßnahmen leben von den Kolleginnen und Kollegen, die täglich vor Ort sind, genau hinschauen und konsequent handeln. Ihr Einsatz macht den Unterschied - sichtbar, ansprechbar und verlässlich. Die Kontrollaktion zeigt, wie wirkungsvoll abgestimmte Präsenz sein kann, wenn Bund und Land gemeinsam auftreten.

Peter Vaupel, Leiter Bundespolizeiinspektion Münster, betonte zudem: "Unser Ziel ist klar: Wir wollen, dass sich alle Menschen im Bahnhofsumfeld sicher fühlen können - gerade jetzt in der Adventszeit. Die gemeinsame Kontrollaktion ist dafür ein wichtiger Schritt.

Gemeinsame Verantwortung - regelmäßige Maßnahmen geplant

Der gemeinsame Kontrolltag ist der Auftakt für weitere abgestimmte Maßnahmen von Landes- und Bundespolizei. Beide Behörden kündigten an, die Kooperation kontinuierlich auszubauen und regelmäßige gemeinsame Kontrolltage durchzuführen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell