Polizei Münster

POL-MS: Dank aufmerksamer Zeugen - Polizei stellt drei mutmaßliche Diebe im Kreuzviertel - Eine Person in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Am Donnerstagvormittag (11.12., 10:58 Uhr) haben sich drei Männer Zugang in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Hedwigstraße verschafft. Aufmerksame Zeugen alarmierten die Polizei. Einsatzkräfte nahmen die Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge waren die Wohnungstür der betroffenen Wohnung sowie die Haustür des Mehrfamilienhauses zum Tatzeitpunkt aufgrund von Handwerkerarbeiten dauerhaft geöffnet gewesen. So gelangten die tatverdächtigen Männer im Alter von 16, 20 und 36 Jahren hinein.

Ein aufmerksamer Monteur bemerkte den 36-Jährigen im Flur der betroffenen Wohnung und verwies ihn aus dieser. Er folgte dem Verdächtigen bis vor die Haustür, wo dieser auf seine Komplizen traf. Die drei Männer flüchteten. Der Monteur folgte ihnen und versuchte, den 36-Jährigen festzuhalten. Dieser riss sich durch einen Schlag los. Dank präziser Personenbeschreibungen und Fotos, die weitere Zeugen fertigten, gelang es den hinzugerufenen Polizisten jedoch, die drei Tatverdächtigen in der Nähe des Tatorts vorläufig festzunehmen und ihr Diebesgut, aus der Wohnung entwendeten Schmuck, sicherzustellen.

Alle drei Männer sind polizeibekannt und bereits wegen Einbruchdiebstahls in Erscheinung getreten.

Ein Richter folgte am Freitag (12.12.) dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 36-Jährigen.

Gegen den 20-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit setzte ein Richter den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug.

Der 16-Jährige mit deutscher Staatsangehörigkeit wurde am Donnerstag (11.12.) nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und seiner Mutter nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell