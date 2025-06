POL-HRO: +++ Medieneinladung +++ Auftaktkontrollen der Kampagne Fahren.Ankommen.LEBEN Monat Juli

Rostock (ots) - Aus noch ungeklärter Ursache kam am Sonntagabend gegen 20:55 Uhr der 33-jährige Fahrer eines VW in der Rostocker Gutenbergstraße in Fahrtrichtung der Rövershäger Chaussee in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und schleuderte auf die Fahrbahn zurück. Dabei wurde der Fahrer im Pkw eingeklemmt und ...

