Polizei Münster

POL-MS: Einbrüche in Pluggendorf - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem es von Freitag bis Samstag (12.12. bis 13.12.) im Stadtviertel Pluggendorf zu zwei Wohnungseinbrüchen gekommen ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Zwischen 16.50 Uhr und 20.45 Uhr brachen der oder die Unbekannten am Freitag (12.12.) durch Aufhebeln eines Fensters in eine Erdgeschosswohnung an der Bismarckallee nahe einer Jugendherberge ein. Sie durchwühlten das Innere der Wohnung und entwendeten Bargeld.

Auch an der Averkampstraße, unweit der Bismarckallee, gelangten der oder die Täter zwischen 08.40 Uhr (12.12.) und 00.20 Uhr (13.12.) durch Aufhebeln der Terrassentür in eine Wohnung. Bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchteten die Unbekannten ohne Beute.

Ob ein Zusammenhang der Taten besteht, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

