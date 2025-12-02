PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgängerin am Jahnplatz vom Auto erfasst

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Eine Bielefelderin erlitt am Montag, 01.12.2025, schwere Verletzungen, als sie von einem Pkw angefahren wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen überquerte die 53-Jährige gegen 20:00 Uhr eine Fußgängerampel nahe der Friedrich-Verleger-Straße bei Rot. Auf der Fahrbahn in Richtung August-Bebel-Straße blieb sie aus bisher ungeklärten Gründen stehen.

Mehrere Autofahrer mussten anhalten. Nach einiger Zeit umfuhren die ersten Pkw-Fahrer die Frau. Eine 83-jährige Bielefelderin erkannte die Situation zu spät und kollidierte mit der 53-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß mit dem Mercedes A-Klasse erlitt die Fußgängerin schwere Verletzungen.

Sie wurde zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei der Unfallaufnahme hatten die Beamten den Verdacht, dass die 83-Jährige zuvor Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest verlief positiv. Die Polizisten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an, die in einem Krankenhaus durchgeführt wurde.

Ihren Führerschein stellten die Beamten sicher.

Aufgrund der Gesamtumstände des Unfalls wurde auch der Fußgängerin Blut entnommen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

