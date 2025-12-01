Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb beißt zu

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Mann, der am Freitag, 28.11.2025, eine Jacke aus einem Schuhgeschäft stahl und damit flüchtete.

Der bisher unbekannte Täter hielt sich gegen 17:30 Uhr längere Zeit in dem Laden an der Bahnhofstraße, Ecke Feilenstraße, auf. Als er sich zum Ausgang bewegte, wurde er von einem Mitarbeiter auf die Jacke angesprochen, die augenscheinlich aus dem Geschäft stammte. Daraufhin ergriff der Ladendieb die Flucht.

Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und hielt den Mann fest. Um sich aus dem Griff zu lösen, biss ihm der Ladendieb in den Arm und lief davon.

Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schwarz. Der Mann hatte schwarze, lockige Haare und trug eine grün-braune Camouflage-Hose, ein grün-braunes Camouflage-Oberteil und weiße Sneaker. Außerdem trug er eine entwendete schwarze Nike-Jacke mit kleinem grauen Nike-Emblem auf der Brust.

Seine eigene Winterjacke hatte er im Geschäft zurückgelassen.

Hinweise zu dem Ladendieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell