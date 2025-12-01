PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendieb beißt zu

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Mann, der am Freitag, 28.11.2025, eine Jacke aus einem Schuhgeschäft stahl und damit flüchtete.

Der bisher unbekannte Täter hielt sich gegen 17:30 Uhr längere Zeit in dem Laden an der Bahnhofstraße, Ecke Feilenstraße, auf. Als er sich zum Ausgang bewegte, wurde er von einem Mitarbeiter auf die Jacke angesprochen, die augenscheinlich aus dem Geschäft stammte. Daraufhin ergriff der Ladendieb die Flucht.

Der Mitarbeiter nahm die Verfolgung auf und hielt den Mann fest. Um sich aus dem Griff zu lösen, biss ihm der Ladendieb in den Arm und lief davon.

Er war etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und schwarz. Der Mann hatte schwarze, lockige Haare und trug eine grün-braune Camouflage-Hose, ein grün-braunes Camouflage-Oberteil und weiße Sneaker. Außerdem trug er eine entwendete schwarze Nike-Jacke mit kleinem grauen Nike-Emblem auf der Brust.

Seine eigene Winterjacke hatte er im Geschäft zurückgelassen.

Hinweise zu dem Ladendieb nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.12.2025 – 13:42

    POL-BI: Zwei Einbrecher mit weißem Fluchtauto gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Senne - Am Samstag, 29.11.2025, verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus an der Straße Ebberghöhe und durchsuchten drei Wohnungen nach Diebesgut. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zwischen 19:00 Uhr und 20:45 Uhr stieg das Duo über ein Fenster in die Erdgeschosswohnung ein. Von dort aus brachen sie mehrere Türen zum Treppenhaus und zu ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:38

    POL-BI: Schneller Einbruch über gekipptes Fenster

    Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Mitte- Am Freitag, 28.11.2025, reichten Einbrechern eine Stunde, um in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses Beute zu machen. Der Bewohner einer Erdgeschosswohnung an der Spindelstraße, nahe der Oelmühlenstraße, verließ diese gegen 18:30 Uhr. Während seiner Abwesenheit brachen Unbekannte über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Wohnung ein. Mit erbeutetem Geld und Schmuck entkamen ...

    mehr
  • 01.12.2025 – 13:35

    POL-BI: Werkzeugdieb mit Täterbeschreibung gesucht

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Heepen - Ein Dieb wurde am Freitag, 28.11.2025, gestört, als er Werkzeug aus einem Handwerkerfahrzeug an der Straße Alter Postweg stehlen wollte. Gegen 13:45 Uhr beobachtet der Fahrer, dass sich ein unbekannter Mann an seinem unverschlossenen Mercedes Sprinter zu schaffen machte. Als ihn der Dieb bemerkte, ergriff er die Flucht und ließ das Werkzeug zurück. Der Mann war zwischen 22 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren