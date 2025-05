Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Einbruch in ein Wohnhaus in Neuenbürg - Polizei sucht Zeugen

Kraichtal (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich am Dienstag, in der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:15 Uhr, unbemerkt Zutritt in ein Wohnhaus in der Professor-Hubbuch-Straße.

Die Täter drangen vermutlich über eine Terrassentür in das Wohnhaus ein, während sich die Bewohnerin im Garten hinter dem Haus befand. In der Folge durchsuchten die Eindringlinge das Schlafzimmer und entwendeten aus einer Kommode diverse hochwertige Schmuckstücke.

Die Höhe des entstandenen Diebstahlschadens ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

