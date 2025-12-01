PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Kupferkabel im Wald angezündet - zwei Tatverdächtige angetroffen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - An der Hünenburgstraße stoppten Streifenbeamte am Sonntag, 30.11.2025, einen Pkw, der die Straße nicht hätte befahren dürfen. Der 29-jähirge Fahrer und sein 41-jähriger Beifahrer sollen versucht haben, in Nähe des Fernmeldeturms mittels Feuer die Kabelummantelungen von gestohlenen Kupferkabeln abzulösen.

Am Ende der nicht öffentlich freigegebenen Straße kam den Polizisten gegen 02:25 Uhr ein VW Kombi entgegen. In dem Pkw eines 29-jährigen Bielefelders entdeckten die Beamten unter anderem mehrere Rollen Starkstromkabel, Kisten mit Kabelabschnitten und nahmen einen deutlichen Brandgeruch wahr.

An dem angrenzenden Wendehammer war ein Feuer erkennbar. Ein betriebener Gasgrill stand in Vollbrand, so dass ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hinzugezogen wurde. Zwischenzeitlich stoppte ein Polizeibeamter die Gaszufuhr aus einer Gasflasche. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, wurden Kabelreste auf dem Grill sichtbar.

Fahrer und Beifahrer werden des Diebstahls von Kupferkabeln und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen verdächtigt und wurden angezeigt. Die Beamten stellten die Kabel und einige Werkzeuge sicher.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

