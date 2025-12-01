Polizei Bielefeld

POL-BI: Kupferkabel im Wald angezündet - zwei Tatverdächtige angetroffen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Quelle - An der Hünenburgstraße stoppten Streifenbeamte am Sonntag, 30.11.2025, einen Pkw, der die Straße nicht hätte befahren dürfen. Der 29-jähirge Fahrer und sein 41-jähriger Beifahrer sollen versucht haben, in Nähe des Fernmeldeturms mittels Feuer die Kabelummantelungen von gestohlenen Kupferkabeln abzulösen.

Am Ende der nicht öffentlich freigegebenen Straße kam den Polizisten gegen 02:25 Uhr ein VW Kombi entgegen. In dem Pkw eines 29-jährigen Bielefelders entdeckten die Beamten unter anderem mehrere Rollen Starkstromkabel, Kisten mit Kabelabschnitten und nahmen einen deutlichen Brandgeruch wahr.

An dem angrenzenden Wendehammer war ein Feuer erkennbar. Ein betriebener Gasgrill stand in Vollbrand, so dass ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr hinzugezogen wurde. Zwischenzeitlich stoppte ein Polizeibeamter die Gaszufuhr aus einer Gasflasche. Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, wurden Kabelreste auf dem Grill sichtbar.

Fahrer und Beifahrer werden des Diebstahls von Kupferkabeln und des unerlaubten Umgangs mit Abfällen verdächtigt und wurden angezeigt. Die Beamten stellten die Kabel und einige Werkzeuge sicher.

