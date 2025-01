Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Garage in Heiligenhagen am Sonntagmorgen

Satow / LK Rostock (ots)

Am 05.01.2025, gegen 06:00 Uhr, kam es zu einem Brand einer Doppelgarage eines Einfamilienhauses in der Straße Dorfmitte in Satow OT Heiligenhagen. Aus noch nicht vollständig geklärter Ursache geriet eine Mülltonne in einem Unterstand in Brand. Die Flammen griffen auf den Unterstand und die sich anschließende Doppelgarage eines Einfamilienhauses über, sodass diese durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde. In der Garage befand sich ein PKW, welcher ebenfalls durch den Brand beschädigt wurde. Des weiteren kam es zu Brandschäden bei einem Verteilerkasten der Telekom. Durch 30 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Satow und Heiligenhagen wurde der Brand gelöscht. Eine genaue Ursache des Brandes konnte durch die eingesetzten Kameraden der Feuerwehr nicht festgestellt werden. Der Kriminaldauerdienst aus Schwerin kam ebenfalls zum Tatort, um mögliche Spuren zu sichern. Der Brandort wurde durch die Polizei vor Ort zur Brandursachenermittlung beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Da ein Fremdverschulden vor Ort nicht ausgeschlossen werden konnte, nahm die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung auf. Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte im Polizeihauptrevier Bad Doberan unter 038203/560 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de PK Neumann Polizeikommissar Polizeihauptrevier Bad Doberan

