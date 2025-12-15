PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Unbekannter gibt sich als Mitarbeiter einer Telekommunikationsfirma aus - Polizei sucht Zeugen nach mutmaßlichem Betrug

Münster (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.12., 17:00 Uhr) hat sich ein unbekannter Mann in der Schelmenstiege in Roxel als Mitarbeiter eines Telefondienstanbieters ausgegeben und sich Zutritt in die Wohnung einer 34-Jährigen verschafft. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gab sich der Mann als Mitarbeiter eines Telefondienstanbieters aus, der vorgab sich den Internet-Router aufgrund anstehender Glasfaserarbeiten ansehen zu müssen. Er wies er sich mit einen vermeintlichen Firmenausweis aus und trug ein Tablet in der Hand. Als der Unbekannte sich jedoch verdächtig in den Räumlichkeiten umsah, wurde die 34-Jährige misstrauisch und verwies den Mann aus ihrer Wohnung.

Der Unbekannte soll circa 1,65 Meter groß sein und relativ schlank gewesen sein. Er soll ein asiatisches Aussehen gehabt haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die weitere Hinweise zum Geschehen geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Die Polizei rät dringend dazu, unbekannten Personen, auch wenn sie sich ausweisen, keinen unmittelbaren Zugang zur Wohnung zu gewähren. Sie sind nicht verpflichtet, fremde Personen hereinzulassen. Nehmen Sie sich Zeit und kontaktieren Sie Ihren Vermieter oder die Hausverwaltung, um zu klären, ob solche Vorhaben angekündigt wurden. Im Zweifelsfall empfehlen wir, keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung zu lassen und stattdessen einen Termin zu vereinbaren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

