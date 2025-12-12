PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Überwachungskamera entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Bebra. In der Straße "In der Lache" entwendeten Unbekannte am Donnerstag (11.12.), zwischen 17.30 Uhr und 19.20 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-AR 269" von einem grauen Mazda 6. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Überwachungskamera entwendet

Bebra. Ein Mitarbeiter der Stadt Bebra stellte am Donnerstag (11.12.), gegen 10 Uhr, fest, dass die Überwachungskamera eines Fahrstuhls im Eingangsbereich des Bahnhofes in einem nicht bekannten Zeitraum durch Unbekannte entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 16:38

    POL-OH: Warnung der Polizei vor Telefonbetrügern - Aktuell mehrere Anrufe im Landkreis Fulda

    Fulda (ots) - Osthessen. Aktuell versuchen Telefonbetrüger insbesondere im Landkreis Fulda mit betrügerischen Anrufen - sogenannten Schockanrufen - an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Dabei berichten sie den Angerufenen, dass beispielsweise ein nahe stehender Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt hätte und nun in Haft müsse oder Einbrecher in der ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 15:37

    POL-OH: Garage in Vollbrand

    Grebenhain (ots) - In der Straße "In der Langen Hecke" kam es am Donnerstag (11.12.) zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften. Zwei aufmerksame Anwohner bemerkten gegen 12.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich einer Garage. Sie alarmierten umgehend die Rettungsleitstelle und machten den Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung im Wohnhaus befand, auf die Flammen aufmerksam. Kurze Zeit später stand die Garage samt der Terrassenüberdachung, die an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren