Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichen entwendet - Überwachungskamera entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Kennzeichen entwendet

Bebra. In der Straße "In der Lache" entwendeten Unbekannte am Donnerstag (11.12.), zwischen 17.30 Uhr und 19.20 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "HEF-AR 269" von einem grauen Mazda 6. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Überwachungskamera entwendet

Bebra. Ein Mitarbeiter der Stadt Bebra stellte am Donnerstag (11.12.), gegen 10 Uhr, fest, dass die Überwachungskamera eines Fahrstuhls im Eingangsbereich des Bahnhofes in einem nicht bekannten Zeitraum durch Unbekannte entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell