Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Garage in Vollbrand

Grebenhain (ots)

In der Straße "In der Langen Hecke" kam es am Donnerstag (11.12.) zu einem Einsatz von Polizei und Rettungskräften.

Zwei aufmerksame Anwohner bemerkten gegen 12.30 Uhr eine Rauchentwicklung im Bereich einer Garage. Sie alarmierten umgehend die Rettungsleitstelle und machten den Hausbewohner, der sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung im Wohnhaus befand, auf die Flammen aufmerksam. Kurze Zeit später stand die Garage samt der Terrassenüberdachung, die an das Wohnhaus angrenzen, bereits in Vollbrand. Dank des schnellen und beherzten Eingreifens der Einsatzkräfte der Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Einfamilienhaus glücklicherweise verhindert werden. Dennoch entstand Sachschaden an der Hausfassade. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Weshalb das Feuer ausbrach, ist zum gegenwertigen Zeitpunkt noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei des Vogelsbergkreises. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 100.000 Euro.

Julissa Sauermann

