POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

31.000 Euro Sachschaden

Fulda. Am Mittwoch (10.12.), gegen 13.40 Uhr, kam es auf der Sickelser Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Fuldaer befuhr mit seinem Audi TT die Sickelser Straße aus Sickels kommend in Richtung Bardostraße. Auf der regennassen Fahrbahn geriet er ins Schleudern und kollidierte in der Folge mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen - einem Toyota, der von einer 67-jährigen Fuldaerin gefahren wurde, sowie einem Mercedes Benz Vito, der von einem 60-jährigen aus Bad Brückenau gelenkt wurde. Der Vito-Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 31.000 Euro.

HEF

Nach Verkehrsunfallflucht ermittelt

Bebra. Am Mittwoch (10.12.), gegen 21.30 Uhr, befuhr eine Sprinter-Fahrerin aus Homberg (Efze) die Wengbergstraße aus Richtung Eisenacher Straße kommend in Richtung Friedhofstraße in Weiterode. Auf Höhe der Weststraße wollte sie nach rechts in diese einbiegen. Hierbei kam sie aus unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Zaun sowie die darunter befindliche Mauer. Es entstand Sachschaden von rund 4.500 Euro. Die Verursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Da sie im Verlauf des Unfalls das vordere amtliche Kennzeichen an der Unfallstelle verloren hatte, kehrte sie zurück, nahm das Kennzeichen mit und entfernte sich erneut von der Unfallstelle. Sie konnte im Nachgang ermittelt werden.

Geparktes Fahrzeug touchiert

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.12.), gegen 16.50 Uhr, parkte eine Bad Hersfelderin ihren grauen Golf am Fahrbahnrand der Rosmariengasse in Fahrtrichtung Breitenstraße. Ein Daimler-Kombi-Fahrer aus Bad Hersfeld parkte auf einem der Parkplätze quer zur Fahrbahn gegenüber der Rosmariengasse. Der Daimler-Fahrer fuhr nach derzeitigen Erkenntnissen rückwärts aus der Parklücke und touchierte den Golf an der hinteren linken Stoßstange. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte im Nachgang jedoch ermittelt werden.

Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (10.12.), zwischen 11 Uhr und 11.50 Uhr, touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Einfahren in eine Parklücke in der Straße "An der Untergeis" einen ordnungsgemäß geparkten silberfarbenen Opel-Insignia aus Cornberg an der Fahrzeugfront. Es entstand Sachschaden von rund 100 Euro. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

