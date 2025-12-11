POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jähriger Thalia S.

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Kennzeichen entwendet Bebra. Von einem Opel Corsa entwendeten Unbekannte am Dienstag (09.12.), zwischen 11.15 Uhr und 20.40 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen "ROF-II 20". Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de. Julissa ...

mehr