POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Achtjähriges Mädchen angefahren

Hünfeld. Am Mittwoch (10.12.), gegen 7.55 Uhr, war eine 55-jährige Pkw-Fahrerin aus Hünfeld auf der Dalbergstraße von der Mackenzeller Ortsmitte in Richtung Hünfeld unterwegs. Nach aktuellen Erkenntnissen querte plötzlich eine achtjährige Schülerin die Dalbergstraße. Die 55-Jährige konnte nicht mehr rechtszeitig bremsen und erfasste das Mädchen seitlich. Sie wurde schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Hünfeld 06652/ 965810 in Verbindung zu setzen.

(Polizeistation Hünfeld)

HEF

Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten

Schenklengsfeld. Am Dienstag (09.12.), gegen 16.30 Uhr, befuhr ein 62-jähriger Audi-Fahrer mit Anhänger aus Hohenroda die Vachaer Straße um auf die L 3172 einzubiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es dabei zum Zusammenstoß mit dem Daimler einer 46-Jährigen aus Eiterfeld, welche die L3172 von Ransbach kommend in Richtung Unterweißenborn befuhr. Sowohl der 62-Jährige als auch die 46-Jährige verletzten sich hierbei leicht und wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 50.000 Euro.

(Polizeistation Rotenburg)

