POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

70-Jähriger leicht verletzt

Niederaula. Am Montag (08.12.), gegen 21 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Polo-Fahrer aus Niederaula die Ziegenhainer Straße aus Richtung Kirchheim kommend und wollte an der Ampel betriebenen Kreuzung nach links in die Hauptstraße einbiegen. Ein 70-jähriger Audi-Fahrer - ebenfalls aus Niederaula - befuhr die Bahnhofstraße aus Richtung Mengshausen kommend und wollte an der Kreuzung geradeaus weiter auf die Ziegenhainer Straße fahren. Während des Abbiegens kam es zum Zusammenstoß mit beiden Pkw, wobei ein Sachschaden von rund 11.000 Euro. Der 70-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er augenscheinlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Gegen Blumenkübel gefahren

Bad Hersfeld. Am Montag (08.12.), gegen 18.15 Uhr, wollte eine Polo-Fahrerin aus Bad Hersfeld von der Parkfläche am Marktplatz auf die dortige Straße "Am Markt" einbiegen und touchierte dabei einen linksseitig befindlichen Blumenkübel aus Stein. Am Kübel entstand kein Sachschaden, jedoch am Pkw. Da ein Reifen so in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass er platt war, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro beziffert.

Wendemanöver verursacht 20.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Montag (08.12.), gegen 15.50 Uhr, befuhr ein Toyota-Fahrer aus Vacha die B 62 aus Richtung Niederaula kommen in Richtung Bad Hersfeld. Ein Daimler-Fahrer mit Anhänger aus Ingolstadt befuhr die B 62 aus der Straße "Am Weinberg" kommend in Richtung Bad Hersfeld. Zum Unfallzeitpunkt befand sich der Fahrzeugführer des Daimlers auf dem Einfädelungsspur und beabsichtigte ein Wendemanöver. Er lenkte nach derzeitigen Erkenntnissen vom Einfädelungsstreifen auf die Fahrspur in Richtung Bad Hersfeld, wobei es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden Toyota kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Zusammenstoß beim Abbiegen

Rixfeld. Am Montag (08.12.), gegen 15.15 Uhr, befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Opel Astra die Bundesstraße von Laubach herkommend in Richtung "Rixfelder Kreuz". Unmittelbar vor dem "Rixfelder Kreuz" wollte die Pkw-Fahrerin nach links in einen Feldweg einbiegen. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es während des Abbiegevorgangs zu einem Zusammenstoß mit einem neben ihr befindlichen 24-jährigen BMW-Fahrer. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

