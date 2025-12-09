Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Kennzeichendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Alsfeld. Im Zeitraum von Sonntag (7.12.), 18.50 Uhr, bis zum frühen Montagmorgen (8.12.), gegen 1.30 Uhr, versuchten sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Beethovenstraße zu verschaffen, indem sie an einer Terrassentür hebelten. Aus bisher unklarer Ursache ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Angaben zum entstandenen Sachschaden können derzeit nicht gemacht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Alsfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Donnerstag (27.11.) bis Sonntag (7.12) die polnischen Kennzeichen "GWE-3708-U" von einem grauen Ford Focus. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Schotterparkplatz in der Straße "An der Hessenhalle" geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell