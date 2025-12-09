Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gewerbegebäude - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Fulda (ots)

Einbruch in Gewerbegebäude

Künzell. Zwischen Freitag (05.12.), 17.30 Uhr, und Montag (08.12.), 07.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte über ein Baugerüst gewaltsam Zutritt zu einem Gewerbegebäude in der Friedrich-Dietz-Straße. Im Gebäude brachen die Täter mehrere Türen und Schränke auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Anschließend entfernten sie sich mit Bargeld im niedrigen dreistelligen Bereich. Die Unbekannten verursachten Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Hosenfeld. Im Zeitraum von Samstag (06.12.), 21.10 Uhr, und Montag (08.12.), 05.20 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den gewerblichen Räumlichkeiten eines Lebensmittelmarkts in der Straße "Am Hermetzacker" im Ortsteil Poppenrod. Nachdem mehrere Räumlichkeiten betreten wurden, entwendeten die Täter Zigaretten im niedrigen vierstelligen Wert. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell