Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Die Kontrolle in einer Kurve verloren

Ein 28-jähriger Mann aus Eichenzell befuhr mit seinem Toyota Yaris die L 3174 von Schwarzbach in Fahrtrichtung Hofbieber. In einer scharfen Linkskurve verlor er aus unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier geriet er auf die Leitplanke, rutschte auf dieser etwa 15 Meter und schleuderte anschließend gegen einen Baum.

Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde von einer alarmierten Rettungswagenbesatzung erstversorgt. In der Folge wurde der leicht verletzte Fahrer in ein nahegelegenes Krankhaus zur weiteren Versorgung verbracht.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 4.000,- EUR.

Gefertigt:

(Polizeistation Hilders, Ruppel, Polizeihauptkommissar)

