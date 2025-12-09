Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

PKW-Unfall auf der A4 mit Verletzten, Fahrzeugführer steht unter Alkohol und Drogen

Am Montag, den 08.12.2025, gegen 13:45 Uhr, kam es auf der A4, in Fahrtrichtung Osten, vor der Anschlussstelle Hönebach zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein 41-jähriger polnischer Fahrzeugführer befuhr mit seinem Chrysler Sebring die linke Fahrspur der A4. Zunächst aus ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer auf einen vorausfahrenden Pkw Mercedes auf. Beide Fahrzeuge gerieten ins Schleudern, kollidierten mit den Schutzplanken und kamen auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Hierbei wurde ein Mitfahrer des Chryslers sowie der 67-jährige Fahrer des Mercedes aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg verletzt.

Vor dem Eintreffen der Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld flüchtete der polnische Fahrzeugführer in das angrenzende Waldstück. Unter Hinzuziehung einer weiteren Streife konnte der Fahrer widerstandslos festgenommen werden. Bei der Überprüfung der Fahrtauglichkeit stellte sich heraus, dass die Person deutlich unter Alkohol sowie unter der Wirkung von berauschenden Mitteln stand.

Im Anschluss musste sich der 41-jährige Fahrer einer Blutentnahme unterziehen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht, des Fahrens unter der Wirkung von Alkohol und Drogen sowie der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

Die verletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Aufgrund von Fahndungs- und Bergungsmaßnahmen musste ist Ostfahrbahn der A4 für ca. 3 Stunden voll gesperrt werden. Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK Gebauer)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell