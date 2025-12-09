PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Einfamilienhaus

Nentershausen. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Lederecke" war in der Nacht zum Montag (08.12.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger machten sich an mehreren Türen zu schaffen und verursachten hierbei rund 150 Euro Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bebra. Von einem weißen VW UP entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (05.12.) und Montag (08.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WZ-XN 247". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Bei der Laupfütze" abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

