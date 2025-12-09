POL-OH: Einbruch in Einfamilienhaus - Kennzeichen entwendet
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch in Einfamilienhaus
Nentershausen. Ein Einfamilienhaus in der Straße "Lederecke" war in der Nacht zum Montag (08.12.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger machten sich an mehreren Türen zu schaffen und verursachten hierbei rund 150 Euro Sachschaden. Ob etwas entwendet wurde, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Kennzeichen entwendet
Bebra. Von einem weißen VW UP entwendeten Unbekannte zwischen Freitag (05.12.) und Montag (08.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen "WZ-XN 247". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf einem Parkplatz in der Straße "Bei der Laupfütze" abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
