Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Umkleide - Diebstahl aus Auto - Einbruch in Imbiss - Kennzeichendiebstahl - Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda (ots)

Diebstahl aus Umkleide

Fulda. Am Mittwoch (3.12.), in der Zeit von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr, öffneten Unbekannte auf derzeit nicht bekannte Weise einen verschlossenen Spind in der Herrenumkleide eines Fitnessstudios in der Petersberger Straße und entwendete hieraus eine beige Herrensteppjacke der Marke "Tommy Jeans". In der Jacke befanden sich zudem eine Geldbörse und ein Schlüsselbund. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Diebstahl aus Auto

Fulda. Unbekannte verschafften sich am Montag (8.12.), in der Zeit von 19.10 Uhr bis 19.40 Uhr, Zugriff zum Innenraum eines weißen VW Caddy und entwendeten aus einer Damenhandtasche eine Banktasche mit Bargeld. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Rosengarten" abgestellt.

Einbruch in Imbiss

Fulda. In der Zeit von Montag (8.12.), gegen 23 Uhr, bis Dienstag (9.12.), 10 Uhr, warfen Unbekannte die Scheibe eines Imbisses in der Leipziger Straße ein und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Von dort entwendeten sie eine Kasse mit einem niedrigen dreistelligen Betrag Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 170 Euro geschätzt.

Kennzeichendiebstahl

Hünfeld. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag (8.12.), 14 Uhr, bis Dienstag (9.12.), 12 Uhr, von einem schwarzen KIA Ceed die beiden amtlichen Kennzeichen "FD-FS 2705". Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Straße "Zum Wolfsgraben" und in der Appelsbergstraße geparkt.

Einbrüche in Einfamilienhäuser

Fulda. Am Dienstagabend (9.12.) kam es im Landkreis Fulda zu gleich mehreren Einbrüchen in Einfamilienhäuser.

Künzell. Zwischen 17.15 Uhr und 22.15 Uhr hebelten Unbekannte das Fenster eines Einfamilienhauses im Akazienweg in Künzell-Bachrain auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Anschließend durchsuchten sie das Einfamilienhaus. Nach derzeitigen Erkenntnissen verließen die Täter den Tatort ohne Diebesgut. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Großenlüder. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von 17.30 Uhr bis 19 Uhr über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße "Am Weizenacker" im Ortsteil Uffhausen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck und Bargeld. Es entstand Sachschaden von rund 1.100 Euro.

Fulda. In der Zeit von 17.15 Uhr bis 18.25 Uhr brachen Unbekannte die Tür eines Einfamilienhauses in der Lübeckstraße auf und entwendeten hieraus Bargeld, einen Laptop und mehrere Schmuckstücke. Der hierbei verursachte Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

