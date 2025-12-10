POL-OH: Schmierereien
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Schmierereien
Bad Hersfeld. Unbekannte beschmierten zwischen Montagmittag (08.12.) und Dienstagmorgen (09.12.) mit einem Filzstift mehrere Objekte - darunter eine Hauswand, eine Tür und einen Schaukasten - in der Dudenstraße. Die Schmierereien konnten glücklicherweise rückstandslos entfernt werden, sodass kein Sachschaden entstand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
