Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Folgemeldung zu: Gottenheim: Erneut Brand in Weingut ausgebrochen - Polizei sucht Zeugen" - Hier: Brandortbegehung durch Sachverständigen

Freiburg (ots)

Der Brandort wurde am Mittwoch, 3. Dezember, durch Beamte der Kriminalpolizei sowie einen Brandsachverständigen begutachtet. Aufgrund neuer Erkenntnisse gehen die Ermittler derzeit nicht mehr davon aus, dass es sich bei dem zweiten Brand um eine Brandstiftung handelte.

Nach vorläufiger Auskunft des Brandsachverständigen könnten sich beim ersten Brand hinter einer Mauer in einem Dämmmaterial mutmaßlich kleine Glutnester gebildet haben, die aufgrund der baulichen Gegebenheiten und ihrer zunächst sehr kleinen Fläche nicht hätten entdeckt werden können. Diese Glutnester könnten sich über mehrere Tage in der Wandverkleidung unbemerkt ausgebreitet haben, bis hieraus schließlich ein Brand entstanden sein könnte. Dieses Phänomen sei sehr selten, Hinweise darauf konnten aber im Rahmen der Begehung festgestellt werden.

Bezüglich des ersten Brandes vom 23. November besteht nach wie vor der Verdacht auf Brandstiftung. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Ursprungsmeldung vom 01.12.2025:

In der Nacht auf Samstag, 29.11.2025, ist in einem Weingut in der Hauptstraße in Gottenheim erneut ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr konnte das Feuer unter Kontrolle bringen; nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

Bereits am 23. November war es in dem Weingut zu einem Brand gekommen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mindestens eine Million Euro geschätzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geht die Polizei aufgrund der Spurenlage sowohl beim ersten als auch beim zweiten Feuer von Brandstiftung aus. Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761/882-2880 zu melden.

oec

