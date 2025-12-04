Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Fahrzeug durch verlorene Radkappe beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstagabend, dem 02. Dezember 2025, zwischen 22 Uhr und 22.30 Uhr, kam es auf der B31a in Freiburg zu einem Vorfall, bei dem ein Autofahrer von einem anderen Pkw überholt wurde und dabei Schaden an seiner Fahrertür erlitt.

Der Autofahrer befuhr die B31a von der Ochsenbrücke in Richtung Schnewlinbrücke. Kurz vor der Ausfahrt Hauptbahnhof/Konzerthaus überholte ihn ein weiterer Pkw, der wenig später eine seiner Radkappen verlor. Die Radkappe kollidierte mit der Fahrertür des betroffenen Fahrzeugs und beschädigte diese. Der Fahrer des überholenden Pkw setzte jedoch seine Fahrt ohne Halt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Es ist derzeit nicht gesichert, ob der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs den Vorfall überhaupt bemerkt hat.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet den Fahrer des verursachenden Fahrzeugs sowie mögliche Zeugen, sich zu melden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0761-882-3100 zu melden.

