Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Toter Mann aus der Dreisam geborgen - Kriminalpolizei ermittel

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmorgen, den 04.12.2025, gegen 8 Uhr, wurde der Polizei durch Passanten eine leblose Person im Bereich des Luisenstegs inmitten der Dreisam in Freiburg gemeldet.

Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiburg konnten den leblosen Mann aus dem Wasser bergen und an den Rettungsdienst übergeben. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Die genaue Todesursache ist derzeit noch unbekannt. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung liegen bislang nicht vor.

Die Kriminalpolizei Freiburg hat die Ermittlungen übernommen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

