Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Unfall auf der L104 führt zu zeitweiser Sperrung

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, dem 03.12.2025 gegen 07:40 Uhr, kam es auf der L104 zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen. Ein Pkw-Fahrer wollte von der Straße "Zum Kaiserstuhl" kommend nach links auf die L104 in Richtung B31 abbiegen. Hierbei missachtete er mutmaßlich die Vorfahrt einer aus Richtung B31 kommenden Pkw-Fahrerin und kollidierte mit dieser. In der Folge wurde ihr Pkw gedreht und in die Gegenfahrbahn abgewiesen, wo es zum Zusammenstoß mit einem dritten Pkw kam.

Drei Personen wurden leicht verletzt. Im Zuge der Verkehrsunfallaufnahme musste die L104 zweitweise gesperrt werden, was erhebliche Auswirkungen auf den Berufsverkehr hatte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell