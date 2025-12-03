Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Lörrach: Pkw-Fahrer begeht zwei Unfallfluchten innerhalb weniger Minuten - nach Fahndung vorläufig festgenommen

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich alkoholisierter 39-jähriger Fahrer eines Pkws steht im Verdacht am Dienstagabend, 02.12.2025, gegen 20.30 Uhr, innerhalb kürzester Zeit zwei Unfallfluchten begangen zu haben. Ein Zeuge teilte der Polizei einen verunfallten Pkw im Bereich der Abzweigung nach Brombach / Bundesstraße 317 mit. Kurze Zeit später rief eine weitere Zeugin bei der Polizei an. Sie habe vor etwa 5 Minuten beobachtet, wie ein Pkw in der Feldteichstraße in Brombach gegen einen geparkten Pkw fuhr. Danach habe sich der Pkw in Richtung Steinen entfernt. Nach Sachlage fuhr der 39-jährige Fahrer des Pkw zunächst in der Feldteichstraße in Brombach gegen einen geparkten Pkw und flüchtete dann mit seinem Pkw über die Schopfheimer Straße in Richtung Steinen. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und einer nicht angepassten Geschwindigkeit kollidierte er dann mit seinem Pkw vor der Einmündung zur Bundesstraße 317 mit der Schutzplanke. Durch die Kollision wurden insgesamt 14 Elemente der Schutzplanke beschädigt. Der 39-Jährige flüchtete zu Fuß in Richtung Steinen. Im Rahmen der Fahndung konnte der 39-Jährige im Bereich der Bundesstraße 317 festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 2 Promille. Der Rettungsdienst brachte den 39-Jährigen in Krankenhaus, da dieser durch die Kollision mit der Schutzplanke leicht verletzt wurde. Im Krankenhaus folgten zudem zwei Blutentnahmen. Sein Führerschien wurde sichergestellt. Der Pkw wurde abgeschleppt. Der gesamte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr und die Straßenmeisterei im Einsatz.

