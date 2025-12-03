Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - Radfahrer schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 11.45 Uhr, kam es an der Kreuzung Gartenstraße / Leopoldstraße zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer. Der 72-jährige Radfahrer wurde schwer verletzt.

Ein 57-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Gartenstraße von der Basler Straße kommend und übersah an der Kreuzung zur Leopoldstraße einen von rechts kommenden 72-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer kollidierte mit der Beifahrertür des Pkws und stürzte auf die Fahrbahn. Mit schweren Verletzungen wurde der Radfahrer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.500 Euro geschätzt.

