Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Dogern: Festnahme eines falschen Polizeibeamten | Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen und des Polizeipräsidiums Freiburg.

Freiburg (ots)

Bereits am Dienstag, 25.11.2025, gelang der Kriminalpolizei ein Erfolg gegen die organisierte Kriminalität im Phänomenbereich "Falscher Polizeibeamter". Aufgrund einer Mitteilung eines Familienmitglieds, dass ein 73-Jähriger gerade durch falsche Polizeibeamte kontaktiert wurde, konnten Polizeikräfte im Laufe des Nachmittags einen angeblichen Polizeibeamten, der im Begriff war vermeintliches Bargeld abzuholen, festnehmen. Der 27-jährige Tatverdächtige, ein pakistanischer Staatsbürger, sitzt derzeit in Untersuchungshaft.

