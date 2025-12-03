PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Brand in Halle eines Betriebs ausgebrochen

Freiburg (ots)

In der Carl-Helbing-Straße in Emmendingen wurde am Mittwoch, 3. Dezember, gegen 11 Uhr ein Brand gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein Container mit Metallspänen in der Halle eines Recyclingbetriebs in Brand. Auch das Gebäude wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen.

Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen; verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens liegen bislang keine Informationen vor. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

