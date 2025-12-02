PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breitnau, B31: Pkw mit Lkw kollidiert

Freiburg (ots)

Am Montagabend, 01.12.2025, gegen 21:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die B31 aus Richtung Titisee-Neustadt kommend in Fahrtrichtung Freiburg. In einer Rechtskurve, oberhalb von der Kreuzfelsenkurve, kam der Pkw-Fahrer, nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund winterglatter Fahrbahn, nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt fahrenden Lastwagen. Durch die Kollision schleuderte sein Fahrzeug über die Fahrbahn und kam zum Stillstand. Der Autofahrer wurde leicht verletzt, seine drei Mitfahrer blieben unverletzt. Am Lkw wurde der Hydrauliköltank beschädigt. Er wurde zum nächsten Parkplatz geleitet. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme waren unter anderem die Feuerwehr Hinterzarten, der Rettungsdienst sowie eine Straßenreinigungsfirma und Abschleppdienst im Einsatz.

/and

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Polizeirevier Titisee-Neustadt
Tel. 07651/9336-0
titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

