Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Nach wie vor finden Suchmaßnahmen nach dem Vermissten statt. Dabei waren heute auch die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet Anwohnende der "Weihermatt" und nördlicher gelegener Straßenzüge ihre Videoaufzeichnungen in Augenschein zu nehmen und Sichtungen des Vermissten dem Kriminaldauerdienst Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 500 mitzuteilen.

Erstmeldung:

Seit Montagmorgen, 01.12.2025, 09:00 Uhr läuft in Bad Säckingen ein größerer Sucheinsatz nach einer 61-jährigen Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt. Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK, der Bergwacht und der Polizei konnten bisher den Vermissten nicht finden. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an. Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-saeckingen-vermisstenfahndung/

