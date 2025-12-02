PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz

Freiburg (ots)

Folgemeldung:

Nach wie vor finden Suchmaßnahmen nach dem Vermissten statt. Dabei waren heute auch die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet Anwohnende der "Weihermatt" und nördlicher gelegener Straßenzüge ihre Videoaufzeichnungen in Augenschein zu nehmen und Sichtungen des Vermissten dem Kriminaldauerdienst Bad Säckingen unter Tel. 07761 934 500 mitzuteilen.

Erstmeldung:

Seit Montagmorgen, 01.12.2025, 09:00 Uhr läuft in Bad Säckingen ein größerer Sucheinsatz nach einer 61-jährigen Person, die sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befinden könnte. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie Drohnen eingesetzt. Auch zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des DRK, der Bergwacht und der Polizei konnten bisher den Vermissten nicht finden. Die Suchmaßnahmen dauern derzeit an. Ein aktuelles Foto des Vermissten kann im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg unter folgendem Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bad-saeckingen-vermisstenfahndung/

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 02.12.2025 – 15:07

    POL-FR: Breitnau, B31: Pkw mit Lkw kollidiert

    Freiburg (ots) - Am Montagabend, 01.12.2025, gegen 21:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die B31 aus Richtung Titisee-Neustadt kommend in Fahrtrichtung Freiburg. In einer Rechtskurve, oberhalb von der Kreuzfelsenkurve, kam der Pkw-Fahrer, nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund winterglatter Fahrbahn, nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt fahrenden ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:12

    POL-FR: Weil am Rhein: Einbruch in Lagerhalle

    Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Samstag, 29.11.2025, 17.00 Uhr bis Montag, 01.12.2025, 08.00 Uhr, brach eine unbekannte Täterschaft eine Tür auf, um in eine Lagerhalle eines Paketshops in der Colmarer Straße zu gelangen. In der Halle wurde zudem eine Tür zu einem Büro aufgebrochen. Aus einer Kasse und aus dem Büro wurde Bargeld entwendet. Medienrückfragen bitte an: Thomas Batzel Polizeipräsidium Freiburg ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 09:19

    POL-FR: Gündlingen/Niederrimsingen: Skelettierter Leichnam aufgefunden

    Freiburg (ots) - Am Samstagmittag, 29.11.2025, gegen 12 Uhr, wurde in einem Waldstück im Bereich Gündlingen/Niederrimsingen ein skelettierter Leichnam einer männlichen Person aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte es sich hierbei um einen seit 2024 vermissten 27-jährigen Mann handeln. Hinweise auf Fremdeinwirkung ergaben sich bislang nicht. Die weiteren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren