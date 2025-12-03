PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.12.2025, kam es zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Jakob-Zimmermann-Straße in Teningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde hierbei von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Gemäß der Spurenlage dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer gehandelt haben, der bei der Vorbeifahrt den geparkten BMW streifte.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden an der Fahrertür des BMW wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Bissierstraße 1 - 79114 Freiburg

Michael Schorr
Tel.: +49 761 882-1013

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 12:12

    POL-FR: Emmendingen: Brand in Halle eines Betriebs ausgebrochen

    Freiburg (ots) - In der Carl-Helbing-Straße in Emmendingen wurde am Mittwoch, 3. Dezember, gegen 11 Uhr ein Brand gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet ein Container mit Metallspänen in der Halle eines Recyclingbetriebs in Brand. Auch das Gebäude wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Feuerwehr und Rettungskräfte waren im Einsatz und konnten das Feuer löschen; verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 17:55

    POL-FR: Bad Säckingen: Vermisstensuche - Hubschrauber im Einsatz

    Freiburg (ots) - Folgemeldung: Nach wie vor finden Suchmaßnahmen nach dem Vermissten statt. Dabei waren heute auch die Wasserschutzpolizei und der Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Kriminalpolizei bittet Anwohnende der "Weihermatt" und nördlicher gelegener Straßenzüge ihre Videoaufzeichnungen in Augenschein zu nehmen und Sichtungen des Vermissten dem ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 15:07

    POL-FR: Breitnau, B31: Pkw mit Lkw kollidiert

    Freiburg (ots) - Am Montagabend, 01.12.2025, gegen 21:15 Uhr befuhr ein 38-jähriger Autofahrer die B31 aus Richtung Titisee-Neustadt kommend in Fahrtrichtung Freiburg. In einer Rechtskurve, oberhalb von der Kreuzfelsenkurve, kam der Pkw-Fahrer, nach derzeitigem Kenntnisstand aufgrund winterglatter Fahrbahn, nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem in Fahrtrichtung Titisee-Neustadt fahrenden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren