Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.12.2025, kam es zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr in der Jakob-Zimmermann-Straße in Teningen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter BMW wurde hierbei von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt.

Gemäß der Spurenlage dürfte es sich bei dem Unfallverursacher um einen Fahrradfahrer gehandelt haben, der bei der Vorbeifahrt den geparkten BMW streifte.

Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Der Sachschaden an der Fahrertür des BMW wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Emmendingen (Tel.: 07641-5820) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können oder den Unfall beobachtet haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell