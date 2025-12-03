Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: 52- Jähriger begeht vier Unfallfluchten in 10 Minuten - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025 ab 12:30 Uhr kam es in Wehr zu einer Serie von Unfällen, bei denen sich der Verursacher unerlaubt entfernt haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 52- jähriger VW Tiguan Fahrer in der Öflinger Straße von der Fahrbahn ab und verursachte im Grünstreifen einen Flurschaden. Nach einer Kollision mit einem Eisenpoller, beschädigte er beim Rangieren auf einer Grundstückseinfahrt zwei dort geparkte Autos und verursachte einen Schaden von fast 10.000 Euro. Der 52-Jährige flüchtete mit seinem beschädigten VW von der Unfallstelle auf der Öflinger Straße in Richtung Wehr. Dort streifte er beim Überholen eines bislang unbekannten Autos einen entgegenkommenden VW eines 42-Jährigen. Dieser wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am VW entstand Sachsachaden von zirka 18.000 Euro. Auch nach diesem Unfall setzte der 52-jährige seine Fahrt in Richtung Wehr fort. In der Hauptstraße überholte er erneut mehrere, hinter einem LKW wartende Autos, wobei mindesten zwei Autofahrerinnen durch Ausweichen eine Frontalkollision verhindern mussten. Während des Überholvorganges kam der Tiguan nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Stein, wodurch ebenfalls Sachschaden entstand. Erneut setzte der 52- Jährige seine Fahrt mit dem nun erheblich beschädigten Auto, vorne links auf der Felge fahrend, weiter auf der L155 in Richtung Rickenbach fort. In einer ansteigenden Linkskurve kam der 52-Jährige erneut in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem Mercedes einer 56-Jährigen. Diese wird durch den Unfall ebenfalls leicht verletzt. Am Mercedes entstand Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro. Der VW- Fahrer setzte seine Fahrt wiederum fort, konnte aber nach knapp 400 m durch Einsatzkräfte der Verkehrspolizei angehalten und vorläufig festgenommen werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen besteht der Verdacht einer Fahruntüchtigkeit beim 52- Jährigen. Eine Blutentnahme soll Aufschluss darüber geben. Der Führerschein wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Waldshut sichergestellt, ebenso das Auto des Unfallverursachers. Insgesamt wurden nach derzeitigem Stand zwei Personen leicht verletzt, vier Autos mit einem Gesamtschaden von mindestens 38.000 Euro beschädigt. Außerdem entstand an mehreren Stellen ein Flurschaden in noch nicht bekannter Höhe. Am Verursacherauto dürfte ein Schaden von ungefähr 8.000 Euro entstanden sein. Die Verkehrspolizei Waldshut hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die einen der Unfälle beobachtet haben. Außerdem werden weitere Geschädigte gesucht, die dem Tiguan ausweichen mussten oder durch die Fahrweise des 52-Jährgigen gefährdet wurden. Die Verkehrspolizei Waldshut ist zu den üblichen Bürozeiten unter 07751 89630 erreichbar. Das Polizeirevier Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter 07761 934 0 entgegen.

