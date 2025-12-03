Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Handtaschenraub

Freiburg (ots)

Am Montag, 01.12.2025, zwischen 17:45 Uhr und 18:00 Uhr wurde in der Robert-Gerwig-Straße einer 89-jährigen Frau eine Stofftasche aus der Hand gerissen, als sie von einem Fußweg in Richtung Bahnhofsunterführung lief. Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Die bislang unbekannte Täterschaft flüchtete unerkannt. Eine Beschreibung liegt nicht vor. Das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges rund um den Fußweg vom Ziegelfeld zur Robert-Gerwig-Straße und rund um die Bahnhofsunterführung wahrgenommen haben. Das Kriminalkommissariat ist zu den üblichen Bürozeiten unter Tel. 07741 8316 0 erreichbar. Der Kriminaldauerdienst in Bad Säckingen nimmt Hinweise rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 500 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell