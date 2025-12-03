PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Binzen: Unfallflucht und Verdacht Straßenverkehrsgefährdung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 02.12.2025, gegen 08.25 Uhr, befuhr eine 58-jährige Frau mit ihrem schwarzen Toyota die Rümminger Straße (Landstraße 134) von Rümmingen kommend in Richtung Binzen. Kurz vor dem Ortseingang Binzen überholte die 58-Jährige einen vor ihr fahrenden roten Skoda Octavia. Als ihr ein schwarzer Volvo entgegenkam konnte sie gerade noch vor dem roten Skoda wieder einscheren. Beim Wiedereinscheren touchierte die 58-jährige mit ihrem Toyota den Skoda. Um einen Unfall zu vermeiden musste der entgegenkommenden 49-jährige Fahrer des schwarzen Volvos ins Bankett ausweichen. Danach soll die 58-Jährige noch ein weiteres Fahrzeug überholt haben. An der Einmündung zur Hauptstraße bog sie dann in Richtung Lörrach ab. Der am Skoda entstandene Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Die 58-Jährige konnte im Nachgang von der Polizei ermittelt werden.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Telefon 07621 97970, sucht weitere Zeugen, die den Überholvorgang beobachtet haben. Auch mögen sich Verkehrsteilnehmer melden, welche durch die Fahrweise der 58-Jährigen womöglich gefährdet wurden.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

