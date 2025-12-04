POL-FR: Freiburg: Fußgängerin von E-Scooter angefahren und schwer verletzt - Zeugen gesucht
Freiburg (ots)
Wie der Polizei jetzt erst bekannt wurde, kam es am Montag, den 24. 11. 2025, gegen 8:10 Uhr zu einem schweren Unfall in der Wentzingerstraße in Freiburg. Eine Fußgängerin wurde auf einem Gehweg von dem Fahrer eines E-Scooters angefahren und dabei schwer verletzt.
Die Verkehrspolizei Freiburg (Tel.: 0761-882-3100) hat den Unfall aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können. Insbesondere wird eine Frau gesucht, die der verletzten Fußgängerin nach dem Vorfall zur Hilfe kam. Diese Frau wird als wichtige Zeugin dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
