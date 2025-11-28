Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unbekannte Täter sprengen Zigarettenautomaten in Langhagen im Landkreis Rostock

Langhagen (Landkreis Rostock) (ots)

In der Nacht auf den 27.11.2025 haben unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten im Eingangsbereich des örtlichen Bahnhofes in der Straße Alte Molkerei gesprengt. Zum gegenwärtigen Stand der eingeleiteten Ermittlungen kann der mutmaßliche Tatzeitraum aufgrund vorliegender Angaben in etwa auf das Zeitfenster vom 26.11.2025 um 21:00 Uhr bis zum 27.11.2025 um 07:30 Uhr eingegrenzt werden.

Der Kriminaldauerdienst kam vor Ort zum Einsatz, um Spuren zu sichern, die im weiteren Ermittlungsverfahren ausgewertet werden müssen. Der Automat ist aufgrund der herbeigeführten Detonation stark deformiert worden. Mehrere Bauteile des Gerätes hätten zudem im erweiterten Umkreis des Gerätes gelegen. Wie viele Zigarettenschachteln durch die bislang unbekannten Täter entwendet werden konnten und ob auch die fest verbaute Geldkassette erbeutet wurde, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Allein der entstandene Sachschaden soll nach einer ersten Einschätzung jedoch mindestens 5.000 Euro betragen.

Zur Erhellung der sachverhaltsrelevanten Umstände werden nun mögliche Zeugen gesucht, die relevante Beobachtungen im o.g. Zeitraum im Bereich des Bahnhofes Langhagen sowie der näheren Umgebung gemacht haben oder sogar Hinweise zu dem oder den bislang unbekannten Tatverdächtigen geben können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizeiinspektion Rostock unter der Rufnummer 0381-49161616, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell